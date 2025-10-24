Tragedia sui binari tra Colonna e Colle Mattia: donna travolta e uccisa da un treno

Dramma nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre lungo la linea ferroviaria Roma–Cassino.

Una donna di 52 anni, cittadina statunitense residente nella zona, è morta dopo essere stata investita da un treno tra Colonna e Colle Mattia, nella periferia est della Capitale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto intorno alle 14:35. Inutili i soccorsi del personale sanitario intervenuto sul posto: per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono giunti gli agenti della Polfer, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento restano aperte tutte le ipotesi, compresa quella del gesto volontario.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta dalle 15 nel tratto compreso tra Colle Mattia e Zagarolo, con pesanti ripercussioni sulla linea Roma–Cassino.

Trenitalia ha segnalato ritardi e cancellazioni, mentre in molti pendolari hanno espresso sui social il proprio disagio per i disservizi e per la lunga attesa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.