Tragedia sui binari tra Colonna e Colle Mattia: donna travolta e uccisa da un treno
Al momento restano aperte tutte le ipotesi, compresa quella del gesto volontario
Dramma nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre lungo la linea ferroviaria Roma–Cassino.
Una donna di 52 anni, cittadina statunitense residente nella zona, è morta dopo essere stata investita da un treno tra Colonna e Colle Mattia, nella periferia est della Capitale.
Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto intorno alle 14:35. Inutili i soccorsi del personale sanitario intervenuto sul posto: per la donna non c’è stato nulla da fare.
Sul luogo della tragedia sono giunti gli agenti della Polfer, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento restano aperte tutte le ipotesi, compresa quella del gesto volontario.
La circolazione ferroviaria è stata interrotta dalle 15 nel tratto compreso tra Colle Mattia e Zagarolo, con pesanti ripercussioni sulla linea Roma–Cassino.
Trenitalia ha segnalato ritardi e cancellazioni, mentre in molti pendolari hanno espresso sui social il proprio disagio per i disservizi e per la lunga attesa.
