Tragedia sulla Pontina: muore centauro di 48 anni

Un altro nome si aggiunge al drammatico elenco delle vittime della strada nella Capitale. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, un motociclista di 48 anni ha perso la vita in un incidente sulla Strada Statale 148 Pontina, una delle arterie più trafficate e tristemente note per l’alto numero di sinistri mortali.

Il dramma si è consumato nel tratto che attraversa la zona di Spinaceto, alle porte sud di Roma.

La caduta fatale

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo viaggiava in direzione litorale a bordo della sua Ducati Monster quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente sull’asfalto.

Un impatto devastante. I sanitari del 118, intervenuti in pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: le lesioni riportate sarebbero risultate fatali sul colpo.

I rilievi e le ipotesi

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, IX Gruppo Eur, per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica.

Traffico in tilt

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. La Pontina è stata temporaneamente chiusa all’altezza del chilometro 13,300, con deviazione obbligatoria a Mostacciano.

L’uscita da Roma verso il litorale è rimasta paralizzata per ore, con code che si sono riversate anche su via Cristoforo Colombo e sulle complanari.

