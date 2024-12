“Tranvia Termini-Tor Vergata: Opera fondamentale per Roma, Università Tor Vergata riveda parere contrario”

“La tranvia Termini-Tor Vergata rappresenta una infrastruttura strategica per la mobilità del quadrante sud est di Roma, destinata a rivoluzionare i collegamenti tra il centro città e l’importante polo universitario e sanitario di Tor Vergata. È quindi sorprendente e preoccupante il parere negativo espresso dall’Università di Tor Vergata durante la Conferenza dei Servizi.

Questa opera, che prevede la trasformazione della ferrovia Laziali in una moderna tranvia, non è solo un intervento per i territori attraversati, ma un progetto chiave per l’intero assetto della mobilità cittadina. Collegherà direttamente la Stazione Termini con uno dei più importanti poli accademici, sanitari e scientifici della città, garantendo maggiore accessibilità, sostenibilità e una migliore qualità della vita per studenti, lavoratori e cittadini.

Roma é la Capitale europea con la quota minore di trasporto pubblico, non é finanziata adeguatamente dal fondo nazionale trasporti e i cittadini romani non hanno né infrastrutture né risorse adeguate a muoversi in città come invece avviene per esempio a Milano.

Ostacolare la realizzazione di quest’opera significa ignorare il bisogno di trasporti pubblici delle cittadine e dei cittadini romani significa negare

un’opportunità per lo sviluppo del nostro territorio.

Ci auguriamo che l’Università di Tor Vergata voglia riconsiderare la propria posizione, valutando in maniera prioritaria l’interesse degli studenti e dei cittadini. I benefici in termini di riduzione del traffico, abbattimento delle emissioni e accessibilità sono evidenti e irrinunciabili per una Roma che guarda al futuro.

Riteniamo fondamentale che, nel rispetto del dialogo tra le parti, si trovi una soluzione condivisa per garantire lo sviluppo di un progetto così essenziale per la Capitale”.

Cosi in una nota il forum mobilità del PD Roma

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.