Trasporto pubblico a Tor Tre teste e dintorni

Pubblichiamo l’email inviata dalla signora Annarita Pellegerini.

Una soluzione razionale per i residenti, soddisfacente per gli imprenditori del territorio, “onorevole” per le istituzioni centrali e di prossimità.

ATTIVAZIONE DE:

1) LA CIRCOLARE “556” (ANAGNINA – VISCOGLIOSI – ANAGNINA);

Piazzale della Stazione Metro Anagnina – via Vincenzo Giudice – piazza Ettore Viola – via Andrea Moneta – piazza Fabio Sabatini – via Antonio Ciamarra – via di Torre Maura – viale dei Romanisti – via Giovanni Camillo Peresio – via Casilina direzione esterna – via dei Colombi – a sinistra via dei Ruderi di Casa Calda – via di Tor Tre Teste – via Angelo Viscogliosi – via Francesco Tovaglieri – via Angelo Viscogliosi – via di Tor Tre Teste – via di Casa Calda – via Pietro Belon – via Casilina direzione centro – via Giovanni Camillo Peresio – viale dei Romanisti – via di Torre Maura – via Antonio Ciamarra – piazza Fabio Sabatini – via Andrea Moneta – piazza Ettore Viola – via Vincenzo Giudice – Piazzale della Stazione Metro Anagnina.

2) LA CIRCOLARE “550” (TOBAGI METRO “C” – TOGLIATTI/VIA ASCOLI SATRIANO/ – TOBAGI METRO “C”);

Metro “C”/Tobagi e conversione – via Walter Tobagi – via di Casa Calda/ Belon – via di Tor Tre Teste – via Angelo Viscogliosi – via Davide Campari – via Giorgio Enrico Falck – via Raimondo Targetti – via Molfetta – viale Palmiro Togliatti – conversione a Togliatti altezza via Ascoli Satriano – viale Palmiro Togliatti – via Molfetta – via Raimondo Targetti – via Giorgio Enrico Falck – via Davide Campari – via Angelo Viscogliosi – via di Tor Tre Teste – via di Casa Calda/ Belon – via Walter Tobagi – Metro “C”/Tobagi e conversione.

CON I CHILOMETRI RISPARMIATI RIDUCENDO IL PERCORSO DELLA CIRCOLARE “550”

ATTIVAZIONE DE :

3) LA CIRCOLARE “000” (GRAN ROMA – OMO – VIA LONGONI/ AMERICAN HOSPITAL – GRAN ROMA)

Gran Roma – via Aristide Merloni – via Marisa Bellisario – rotonda – via Fosso di Tor Teste – via Girolamo Variola – via dell’Omo – via Costantino Cantoni – via Muraccio di Rischiaro – attraversamento via Prenestina – Longoni/Prenestina -via Longoni – conversione altezza “American Hospital” – Longoni INPS – Longoni Campus biomedico – via Longoni – attraversamento via Prenestina – Ferrari/ Prenestina – v.le Enzo Ferrari – via di Tor Tre Teste – via Viscogliosi – conversione – via Viscogliosi – via Tovaglieri – via Viscogliosi – via di Tor Tre Teste – – rotatoria – via Enzo Ferrari – via Marisa Bellisario – rampa laterale per inversione verso via Aristide Merloni – via Aristide Merloni -– Gran Roma

Il raccordo della circolare “000” con la circolare “556”, con la circolare “550” e con tutti i mezzi che transitano sulla via Prenestina sarà utile per far arrivare alla zona commerciale “Gran Roma”, “Tecnomat”, “Pratiko” e

“Risparmio casa”, nonché al complesso sportivo “ Il Cavaliere Nero ”, persone provenienti da vari quartieri ( Tuscolano, Casilino, Prenestino, Centocelle … ), con sicura soddisfazione, speriamo, degli imprenditori del quadrante, alle cui richieste l’ amministrazione centrale e quella municipale hanno, con solerzia, fatto seguire una pianificazione del trasporto pubblico lesiva delle necessità di coloro che risiedono a Tor Tre Teste, da sempre penalizzati dalla mancanza di adeguati collegamenti.

La soluzione indicata, che prevede l’attivazione di 3 circolari

1) la “556” (Anagnina – Viscogliosi – Anagnina);

2) la “550” (Tobagi Metro “C” – Togliatti/via Ascoli Satriano – Tobagi metro “C”;

3) la “000” ( Gran Roma – Omo – Longoni/America Hospital – Gran Roma),

PORREBBE RIMEDIO ALLO SCOMPIGLIO CHE, NEL QUARTIERE TOR TRE TESTE, È IN PROCINTO DI APPORTARE QUANTO È STATO DELIBERATO DALL’ AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED APPROVATO, ALL’ UNANIMITÀ, DALL’ AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE CON ESTREMA SUPERFICIALITÀ, INCOMPETENZA E DISINTERESSE PER I PROBLEMI DI QUANTI VIVONO NEL TERRITORIO.

Sostengo quanto sopra con convinzione, perché da dieci anni a questa parte alla commissione mobilità del comune di Roma, all’Agenzia della mobilità di Roma capitale, alla commissione mobilità del V municipio sono ripetutamente pervenute:

– ripetute segnalazioni circa lo stato di isolamento del quartiere;

– minuziose descrizioni dei quotidiani disagi affrontati, da oltre 40 anni, dai residenti;

– dettagliate richieste di assegnazione al comprensorio di una circolare a percorso brevissimo Tobagi (ora fermata Metro “ C ”) – v.le Palmiro Togliatti/via Ascoli Satriano – Tobagi (fermata Metro “ C ”), per uscire celermente dal quartiere e incrociare i mezzi in transito sulla Casilina, sulla Prenestina e su v.le Palmiro Togliatti, con i quali andare, ogni giorno, al lavoro, a scuola, a fare sport, a fare acquisti, e a curarsi e, con la quale circolare fare ritorno, altrettanto velocemente, nel comprensorio.

Per tutta risposta ci hanno portati sempre a fare il giro di Centocelle, aggiungendo, poi, il passaggio per Ruderi di Casa Calda, Alzavole, Usignolo, per condurre al lavoro i dipendenti dell’ex Motorizzazione ( l’avranno qualche volta preso il “ 556 ” per raggiungere il posto di lavoro? ), fino a quando da Centocelle, con ore di attesa e di viaggio ( macroscopici ritardi, a noi che li abbiamo subiti, per di più negati da ingegneri ATAC di dubbia serietà professionale), ci hanno trasportati anche ad Anagnina.

Ora, a quanti risiedono nella zona vecchia di Tor Tre Teste , oltre al giro per Centocelle, i consiglieri capitolini e quelli municipali delle rispettive commissioni mobilità hanno deliberato ed approvato di far fare, con la circolare “550”, il giro di Gran Roma, dell’ Omo e di via Longoni, per di più senza arrivare alla metro “C”…

… E queste sarebbero le persone che, in Campidoglio e nel V municipio ci rappresentano e che, in future tornate elettorali pensano di venire confermate?

Annarita Pellegrini