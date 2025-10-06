Trastevere, notte di follia in piazza San Callisto: due americani ubriachi aggrediscono i carabinieri

Notte movimentata nel cuore di Trastevere. Intorno alle 4:45 del mattino di domenica 5 ottobre, in piazza San Callisto, due cittadini americani di 28 e 39 anni, evidentemente ubriachi, hanno tentato di aggredire un uomo italiano di 49 anni per futili motivi.

La scena, surreale e improvvisa, ha richiamato l’attenzione dei residenti, che hanno allertato i Carabinieri della Stazione di Trastevere. Ma quando i militari sono intervenuti per riportare la calma, la situazione è degenerata.

I due statunitensi, invece di collaborare, si sono scagliati contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni nel tentativo di evitare il controllo.

È stato necessario l’intervento di una seconda pattuglia, arrivata in supporto, per riuscire a bloccarli e portarli in sicurezza al Comando di Trastevere.

Una volta identificati, i due sono stati denunciati a piede libero per lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per rifiuto di fornire le proprie generalità.

A pagare le conseguenze fisiche dell’aggressione sono stati due carabinieri, che hanno riportato ferite lievi: medicati all’ospedale Isola Tiberina, sono stati dimessi con una prognosi di cinque giorni ciascuno.

