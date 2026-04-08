Trastevere, notte di paura al bistrot: aggredisce il titolare e scappa con caramelle e incasso

È stato convalidato nelle aule del Tribunale di Roma, a piazzale Clodio, l’arresto di un 27enne romano, gravemente indiziato di rapina aggravata al termine di una notte di violenza nel cuore della città.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, intorno alle 2:30 l’uomo sarebbe entrato in un bistrot di viale Trastevere, dove avrebbe aggredito il titolare, un 52enne di origine bengalese, per poi impossessarsi dell’incasso della serata — circa 150 euro in contanti — e di un dispenser di caramelle. Un’azione rapida, consumata in pochi istanti, al termine della quale il presunto responsabile si è dato alla fuga a piedi.

L’allarme lanciato dalla vittima ha consentito un intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, impegnati nei servizi di controllo del territorio. Le ricerche si sono concentrate nella zona circostante fino a quando il fuggitivo è stato intercettato sulla Circonvallazione Gianicolense.

Bloccato e fermato, il 27enne è stato riconosciuto senza esitazioni dal titolare del locale. Al momento del controllo, i militari lo hanno trovato ancora in possesso di parte della refurtiva sottratta poco prima.

La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre restano da chiarire nel dettaglio le circostanze dell’aggressione e il movente del gesto.

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