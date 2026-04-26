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Trastevere, notte di tensione: coltello contro i carabinieri e scippo lampo tra la folla

Protagonista un 44enne, che alla vista dei militari ha opposto resistenza

Redazione - 26 Aprile 2026

Nel cuore di Trastevere, tra vicoli affollati e locali gremiti, una serata come tante si è trasformata in pochi minuti in un doppio intervento delle forze dell’ordine.

Il primo episodio ha visto protagonista un cittadino ucraino di 44 anni, segnalato da alcuni passanti per il suo comportamento aggressivo nei confronti di una donna.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo non solo non si è calmato, ma ha reagito con ulteriore violenza, opponendo resistenza ai controlli.

La situazione è rapidamente degenerata quando ha estratto un coltello, minacciando direttamente i militari. Dopo attimi di forte tensione, i Carabinieri sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo. L’arma è stata sequestrata e per il 44enne sono scattate le manette.

A poca distanza, sempre nella stessa zona, si è consumato un secondo episodio, questa volta ai danni di un automobilista fermo al semaforo nei pressi di Piazza Trilussa.

Un ragazzo di appena 15 anni si è avvicinato al veicolo e, con un gesto fulmineo, ha strappato la collana dal collo della vittima, per poi darsi alla fuga tra la folla.

La corsa del minorenne è durata però pochi minuti: intercettato dai Carabinieri impegnati nei controlli della zona, è stato fermato e condotto presso il centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli, come disposto dall’autorità giudiziaria.

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