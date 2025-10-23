Trastevere, pugno al volto per uno smartphone: fermati i due aggressori

Avevano scelto la loro vittima tra i ragazzi della movida di Trastevere, aspettando il momento giusto per colpire. Ma la loro fuga è durata poche ore: la Polizia di Stato li ha rintracciati e arrestati nel quartiere Laurentino.

È accaduto in piena notte a Piazza Trilussa, quando i due giovani hanno individuato un gruppo di ragazzi e hanno deciso di agire. Dopo aver circondato e minacciato la vittima, hanno tentato di strapparle lo smartphone dalle mani.

Al rifiuto del giovane, uno dei due lo ha colpito con un pugno al volto, riuscendo a impossessarsi del telefono e a fuggire.

Le indagini, avviate immediatamente dagli agenti del IX Distretto Esposizione, hanno portato poche ore dopo al fermo dei due sospetti, sorpresi in strada con un comportamento sospetto.

Durante la perquisizione è stato trovato uno smartphone di ultima generazione, la cui provenienza non è stata giustificata.

Grazie al sistema di geolocalizzazione del dispositivo, è stato confermato che si trattava proprio del telefono rubato poche ore prima.

A rafforzare il quadro probatorio sono state anche le descrizioni dettagliate fornite dalla vittima, che hanno permesso di associare gli aggressori intercettati alla rapina.

Per entrambi è scattato il fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata in concorso, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.