Trastevere, pugno duro contro la “mala movida”: petardi tra la folla e droga tra i vicoli

Non solo schiamazzi e alcol, ma un vero e proprio presidio per sottrarre il cuore di Trastevere all’illegalità. Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno passato al setaccio i vicoli del rione, seguendo le linee strategiche del Prefetto Lamberto Giannini.

Il bilancio dell’operazione racconta una notte di tensioni: due arresti, sei denunce e una pioggia di sanzioni.

Panico in via del Moro: petardi contro i passanti

L’episodio più inquietante si è consumato all’incrocio tra via del Moro e vicolo del Cinque, nel cuore del viavai del sabato sera. Un cittadino tunisino di soli 17 anni è stato sorpreso mentre lanciava petardi tra la folla, incurante del rischio di ferire qualcuno o di scatenare il panico tra le centinaia di frequentatori della zona.

Bloccato dai militari, il giovane è stato trovato in possesso di un mini-arsenale illegale: quattro petardi tipo “Magnum” e due “Flash”. Per lui è scattata la denuncia.

La droga tra i tavolini: dallo spaccio alla ketamina

Il contrasto allo spaccio ha portato i Carabinieri a stringere il cerchio attorno a vicolo del Bologno, dove un tunisino di 27 anni è stato arrestato dopo essere stato colto in flagrante mentre cedeva una dose di cocaina in cambio di 50 euro.

Nelle sue tasche, oltre ad hashish e altra polvere bianca, i militari hanno rinvenuto 250 euro in contanti.

Poco distante, nella cornice di Piazza Trilussa, altri due giovani tunisini (di 19 e 20 anni) sono stati denunciati per aver trasformato la piazza in un market dell’hashish all’aperto.

Tra le segnalazioni alla Prefettura spunta anche quella di un cittadino del Turkmenistan, sorpreso con un mix pericoloso di ketamina e hashish.

Taccheggiatori e giovanissimi

L’operazione non ha risparmiato i reati contro il patrimonio. Un algerino di 59 anni e un argentino di 33 sono stati denunciati per due furti distinti commessi nello stesso esercizio commerciale di viale di Trastevere.

Infine, la “devianza giovanile” ha mostrato il suo volto più amaro con un 16enne romano, denunciato perché trovato con dosi di hashish e bilancini di precisione: il ragazzo è stato poi riaffidato ai genitori.

Il bilancio sulla strada

Oltre alla movida, i controlli hanno riguardato anche la sicurezza stradale:

79 persone identificate e 34 veicoli ispezionati.

1.200 euro di multe elevate per violazioni al Codice della Strada.

6 giovani segnalati come assuntori di stupefacenti.

