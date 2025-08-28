Travolto da un’auto sulla Tuscolana, morto un ragazzo di 18 anni

Una serata di fine estate si è trasformata in tragedia sulla via Tuscolana, all’altezza della Romanina. Erano circa le 21:30 di mercoledì 27 agosto quando un ragazzo di 18 anni, di nazionalità tedesca, è stato travolto da un’auto davanti al civico 1183, poco distante dall’Ikea, in direzione Grande Raccordo Anulare.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava attraversando la strada quando è sopraggiunta una Renault Captur guidata da un 25enne di origini brasiliane.

L’impatto è stato violentissimo: il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto e immediatamente soccorso.

Trasportato in condizioni gravissime al Policlinico Tor Vergata, è deceduto poco dopo il ricovero, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento, sono in corso accertamenti per stabilire le responsabilità e capire se l’investimento sia stato causato da una distrazione, dall’alta velocità o da altre circostanze.

Per il 18enne, arrivato a Roma probabilmente per trascorrere le vacanze estive, non c’è stato nulla da fare. La sua giovane vita si è spezzata sull’asfalto della Tuscolana, lasciando dietro di sé solo dolore e domande ancora senza risposta.

