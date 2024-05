Trionfo sportivo e turistico: il Giro d’Italia consacra la Capitale

Un successo che il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore ai Grandi eventi Alessandro Onorato vogliono consolidare nel tempo. L’obiettivo è quello di rendere Roma la tappa fissa del Giro, proprio come Parigi lo è per il Tour de France.

“Roma è pronta ai grandi eventi”, ha dichiarato Gualtieri. “Il connubio tra la nostra città e il Giro d’Italia è straordinario e vincente. I cittadini hanno dimostrato grande passione per la corsa, affollando le strade per tifare i campioni. Vogliamo che l’arrivo del Giro sia sempre a Roma, perché questa è la sua conclusione naturale”.

Onorato, da parte sua, ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di crescita economica. “Gli eventi sportivi di alto livello attirano turisti da tutto il mondo e generano un indotto significativo per le nostre imprese”, ha affermato. “L’edizione 2024 del Giro d’Italia ne è la prova: tra marzo e aprile, l’occupazione media delle camere d’albergo è cresciuta dell’81,34% rispetto al 2023”.

Oltre al Giro d’Italia, Roma ha ospitato di recente anche gli Internazionali di tennis e il concorso ippico Piazza di Siena. Eventi che hanno contribuito a far crescere l’immagine della città a livello internazionale e a confermare la sua vocazione per i grandi eventi.

“Roma non è più la città dei ‘no'”, ha concluso Onorato. “È la capitale dei grandi eventi sportivi e culturali, una metropoli internazionale capace di ospitare manifestazioni di livello mondiale”.

Il successo del Giro d’Italia è un segnale importante per il futuro di Roma. La città ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione di riferimento per il turismo sportivo e per i grandi eventi internazionali.