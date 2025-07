Ultimo da record: oltre 200mila biglietti venduti in un’ora per il concerto del 2026

C’è qualcosa di magico nel legame tra Ultimo e il suo pubblico. Un filo invisibile che unisce storie, emozioni, identità. E che sabato scorso, 13 luglio, ha trovato un nuovo capitolo leggendario.

Durante il suo decimo concerto allo Stadio Olimpico, Niccolò Moriconi — il ragazzo di San Basilio diventato voce di una generazione — ha lanciato una chiamata collettiva, un appuntamento che ha già il sapore dell’evento irripetibile:

“Il concerto degli Ultimi. 4 luglio 2026. Tor Vergata.”

È bastata quella frase, scandita tra le luci di uno stadio colmo d’affetto, per scatenare una vera e propria corsa ai biglietti. Le prevendite si sono aperte alle 14:00 del 15 luglio. Alle 15:00, erano già oltre 200mila i ticket polverizzati.

Un risultato mai visto prima per un artista italiano in una singola ora. Un nuovo primato per Ultimo, che aggiunge così un’altra pietra miliare alla sua carriera: già il più giovane ad aver calcato 10 volte il palco dell’Olimpico, ora punta a diventare il primo ad esibirsi alla Vela di Calatrava, la struttura monumentale recentemente completata nella zona di Tor Vergata.

La location ufficiale non è ancora stata confermata, ma tutti gli indizi sembrano condurre proprio lì, alla futuristica opera dell’archistar spagnolo. Se così fosse, sarebbe il primo grande concerto ospitato nella struttura, trasformando l’evento in una data storica anche per la Capitale.

Un concerto, sì, ma anche una dichiarazione d’amore collettiva. Per chi si è sempre sentito fuori posto, per chi non ha mai smesso di crederci. Per “gli ultimi”, che con Ultimo si sentono, finalmente, i primi.

