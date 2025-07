Ultimo sceglie Tor Vergata per il raduno 2026

Mentre continua a riempire gli stadi italiani e dopo l’ennesimo trionfo allo Stadio Olimpico, Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha annunciato un maxi raduno il prossimo anno. La data, già attesa da tutti i fan, è il 4 luglio 2026 alla Vela di Calatrava a Tor Vergata.

“Siamo felicissimi e onorati – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri – perché sarà un grandissimo concerto a Roma, in un quartiere di periferia che stiamo riqualificando e rilanciando e dove abbiamo appena chiuso il cantiere di Calatrava ma ci sono anche tanti altri investimenti. È un’area che rinasce; dopo il Giubileo dei Giovani sarà una delle più grandi aree per concerti del mondo, sicuramente tra le più grandi d’Italia e d’Europa. Ho ringraziato Ultimo e stiamo lavorando perché quella diventi un’area al servizio della città e dei grandi eventi“.

“Da più di anno siamo al lavoro per l’evento di Ultimo a Tor Vergata e continueremo fino al 4 luglio 2026. Sarà l’evento dei record – spiega l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato – Insieme agli organizzatori e tutte le autorità vogliamo dimostrare che Roma ha cambiato volto e che è all’altezza di una sfida così complessa“.

Il conto alla rovescia per “La favola per sempre” di Ultimo è già iniziato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.