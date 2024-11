Umberti: “Dopo 20 anni riprendiamo in carico l’area dove sorgerà il Parco della Serenissima”

“Dopo 20 anni riprendiamo in carico l’area dove sorgerà il Parco della Serenissima, primi interventi propedeutici di bonifica entro l’anno, il 2025 sarà quello relativo agli interventi strutturali. Alla fine sorgerà un parco importantissimo per il IV e il V Municipio, un polmone verde in mezzo ad un area fortemente urbanizzata”.

Lo scrive su Facebook, il presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti.

