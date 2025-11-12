Umberti: “le preoccupazioni dei cittadini sono anche le nostre”

«Le preoccupazioni dei cittadini sono anche le nostre. Il diritto allo studio viene prima di ogni altra cosa e va sempre garantito. Noi come IV Municipio in collaborazione con il Comune fin da subito ci siamo attivati per fare fronte alle criticità emerse, come il rifacimento delle impermeabilizzazioni della copertura, numerosi interventi di derattizzazione e sfalcio».

Così in una nota il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

«La prossima settimana proporrò incontro un con gli uffici municipali e comunali, di cui mai è venuto meno il supporto, con la dirigente scolastica e le famiglie, per fare il punto sulla situazione della scuola.

I cittadini troveranno la porta sempre aperta del Municipio per un confronto. Quando siamo arrivati abbiamo trovato una situazione sul patrimonio scolastico delicatissima e grazie alle risorse messe a disposizione ed alla professionalità dei nostri tecnici, che meriterebbero un prezioso supporto in termini di unità, siamo riusciti ad intervenire in molte scuole del territorio».

«Rimango colpito – conclude Umberti – da come le forze di opposizione, che sono alla guida di un governo che taglia i fondi agli enti locali ed altre che hanno governato Roma nella precedente esperienza amministrativa, abbiano oggi provato a strumentalizzare le legittime preoccupazioni delle famiglie».

