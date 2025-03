Umberti: Termina oggi bonifica discarica a Vicolo di Ponte Mammolo

“Termina oggi la bonifica della discarica su terreno privato a Vicolo di Ponte Mammolo”, – annuncia il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, – “oggi è un grande giorno”, sottolinea con orgoglio.

“Dopo circa venti anni, oggi, vinciamo una di quelle battaglie che dovranno farci vincere la guerra finale contro i roghi tossici e le discariche. La discarica di Ponte Mammolo, – ricorda -, era una delle più grandi discariche presenti nel IV Municipio”.

“Dopo circa due mesi di lavori e la bonifica di 500 tonnellate di rifiuti, a seguito dell’ordinanza del Sindaco Roberto Gualtieri mai eseguita dai proprietari di queste aree, – prosegue la nota del Presidente – Roma Capitale, Ama e il IV Municipio con un grande lavoro di sinergia consegnano alla cittadinanza un’area pulita e priva di rifiuti tossici. Continuiamo la battaglia contro l’abusivismo e l’inciviltà di chi, con gesti incivili, distrugge il nostro territorio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.