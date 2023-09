Un anno di fuoco per Colli Aniene e il Tiburtino

L’ennesimo rogo di questa estate di fuoco è arrivato questa notte verso le 4 e 30. A bruciare sono state quattro automobili su viale Togliatti a cento metri dall’incrocio con viale Sacco e Vanzetti. Per sapere se sia di origine dolosa o meno dobbiamo attendere la conclusione delle indagini da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Certo, che sembra difficile che le automobili prendano fuoco da sole durante il fresco della notte e non di giorno quando ci sono oltre trenta gradi di temperatura. Altra diossina e polveri sottili si aggiungono agli altri roghi dei giorni precedenti di cui ancora si respirano le esalazioni.

Tanti incendi in pochi giorni, anche se di natura diversa, ma la sensazione dei residenti è che questo territorio stia diventando (o lo è già) la Terra dei Fuochi di Roma Capitale. Ai roghi “ufficiali” si aggiungono i fumi tossici che anche la scorsa settimana hanno martoriato gli apparati respiratori di chi abita in via Calosso, via Orano, via Gullo e tante altre vie che affacciano verso Tor Sapienza.

Vogliamo fare un piccolo riepilogo degli episodi più gravi accaduti da marzo a settembre di questo anno.

3 agosto 2023 – Un maxi-rogo accompagnato da una consistente colonna di fumo alta diversi metri si è sviluppato nella notte a Ponte Mammolo ed era visibile ad occhio nudo nelle zone di Colli Aniene, Pietralata, Casal Bruciato, San Basilio e Tiburtino. Fiamme che sono continuate anche nella prima parte di venerdì. Il vasto incendio ha coinvolto cumuli di rifiuti all’interno di una grossa discarica abusiva di materiale vario, con le fiamme che hanno distrutto anche diverse baracche. Particolarmente colpito dai fumi tossici il quartiere di Colli Aniene dove i residenti, a distanza di più di un mese, avvertono ancora le esalazioni venefiche provenienti dai resti carbonizzati del materiale bruciato.

2 giugno 2023 – Un terribile rogo si è sviluppato intorno alle 14,00 in un palazzo in ristrutturazione tra largo Franchellucci e via D’Onofrio. Fiamme altissime nel palazzo che hanno sprigionato una grossa nube nera che ha invaso tutto il quartiere. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti con le autopompe e gli altri mezzi di soccorso. Una decina di persone risultano ustionate o intossicate dal fumo e i più gravi sono stati portati in ospedale (purtroppo arriva la notizia che c’è anche una vittima). Per fortuna, molti residenti erano fuori casa per il lungo week end altrimenti il bilancio poteva essere peggiore.

11 aprile 2023 – Nella serata di ieri, un incendio nell’ex Bar Dolce e Salato di piazzale Loriedo a Colli Aniene ha completato l’opera di devastazione dei vandali che ripetutamente hanno colpito la struttura abbandonata dal Comune di Roma. Solo l’opera dei vigili del fuoco e della polizia locale ha evitato la distruzione totale del locale. L’amarezza è troppo grande per commentare quello che era più che prevedibile, dopo occupazioni e distruzioni di un bene della comunità, ma al di là di chi ha compiuto un atto così ignobile è chiaro che le responsabilità politiche di chi ha governato questo territorio negli ultimi anni sono enormi.

18 marzo 2023 – Erano circa le 3, 30 di quella notte quando è avvenuto il fatto. 16 automobili delle Poste Italiane di via Palmiro Togliatti 1505 a Colli Aniene sono andate distrutte in un incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo con due squadre e due autobotti. I veicoli coinvolti nel rogo sono stati completamenti distrutti dalle fiamme: erano tutti posteggiati in un’area esterna adiacente l’edificio delle Poste.

Se tutto questo vi sembra poco, andate a rileggervi gli articoli degli anni precedenti quando mani dolose colpivano ripetutamente i veicoli posteggiati sulle strade di Colli Aniene appiccandogli fuoco.