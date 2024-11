Un Concerto di Natale memorabile dall’AGS Mercato Insieme

L’AGS del Mercato Comunale Insieme di viale della Primavera a Centocelle quest’anno, con un notevole sforzo economico, vuole regalare ai propri clienti attraverso un invito rivolto a tutta la cittadinanza un Concerto di Natale che sarà ricordato per molto tempo. Sarà illuminato dalla luce delle candele.

I Commercianti e Il comitato direttivo dell’AGS attraverso il suo vulcanico presidente Antonio Rosato hanno fortemente voluto questa iniziativa che segue di poco quella del concerto del cantautore Giovanni del Grillo.

Sarà un concerto di Natale a lume di candela le cui fiammella sembreranno quasi danzare sotto le note che arriveranno dagli strumenti ad archi e dal pianoforte e dalla voce degli artisti che si esibiranno.

Purtroppo, dice Rosato, da anni ci battiamo con il municipio e con il Comune di Roma per avere una struttura accogliente e sicura, ma purtroppo ad oggi con risultati pressoché nulli. Speriamo che per il 2025 anno in cui ricorre l’Anno Giubilare, il Comune di Roma dia un tangibile segno di buona amministrazione inserendo in bilancio i fondi necessari per la manutenzione straordinaria ad iniziare dal rifacimento totale della pavimentazione e dalla sostituzione del tapis roulant indispensabile per l’utilizzo del parcheggio superiore.

Dei segnali che questo possa accadere ci sono recentemente stati, afferma il presidente Rosato, e questo grazie alla conclusione di una trattativa con i proprietari di alcune particelle di terreno su cui avevano impropriamente realizzato parte del Mercato e dei Box sottostanti attraverso una convenzione con la Edilpark Srl.

Noi, ha concluso Rosato, con il concerto di Natale che vogliamo offrire ai nostri clienti e non solo, intendiamo dimostrare ai nostri amministratori, che invitiamo a partecipare, le grandi potenzialità di questa struttura che non sono solo commerciali.

