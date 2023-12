Un primo impegno per la Pista di atletica A. Nori di Tor Tre Teste

La partenza a razzo con numerose adesioni della raccolta firme online (che prosegue) per richiedere la manutenzione straordinaria della Pista di Atletica del campo Nori di Tor tre Teste, registriamo che anche per l’interessamento dell’assessore municipale con delega allo Sport Marco Ricci è stato ottenuto un primo importante impegno da parte dell’Assessore capitolino con delega allo sport On.le Alessandro Onorato.

Lo portiamo a conoscenza di quanti hanno raccolto l’appello a firmare la petizione online per chiedere a Municipio e Campidoglio un intervento straordinario sulla pista di atletica purtroppo da diverso tempo diventata pericolosa e inutilizzabile.

Adesso con l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e la richiesta di 100.000 euro per incarichi professionali esterni indispensabili alla progettazione degli interventi di riqualificazione c’è qualcosa in più di un auspicio per rivedere entro il 2024 la pista di atletica del Nori tornare performante e all’iniziale funzione per una fetta di città, quella di Roma est, più popolosa della città di Palermo.