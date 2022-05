Un successo, la IV edizione del Festival Internazionale “La Musica dei Pre accademici”

La IV edizione del Festival Internazionale “La Musica dei Pre accademici” si è aperta con una emozionante serata musicale sabato 30 aprile 2022 presso la Chiesa San Giuseppe di Santa Marinella (RM).

Per questo concerto pieno di significato che segna il ritorno all’attività concertistica dopo due anni di restrizioni, il direttore artistico M° Catalina Diaconu e i tre giovani musicisti Daniele Di Nardo Di Maio, Andrea Hallgass e Andrea Scalzo hanno scelto un programma di eccezione che spaziava da Bach fino alle preziose pagine del ‘900 dedicate al Duo flauto – pianoforte.

Daniele Di Nardo Di Maio, pianista quindicenne di Santa Marinella, nato a Roma, si è appassionato fin da giovanissimo alla musica stimolato dalla vivace atmosfera artistica da cui si è alimentato in compagnia del padre musicista. Dal 2020 è iscritto al Liceo Musicale “G. Galilei” di Civitavecchia dove ha iniziato il Corso di Pianoforte come strumento principale con la Prof.ssa Catalina Diaconu, sotto la cui guida continua a prepararsi con passione e costanza. Recentissimo il riconoscimento ottenuto nell’ambito del Concorso Internazionale “Note sul mare”, Roma, 3 maggio 2022, dove Daniele è risultato vincitore del Primo Premio con 97,6 punti nella categoria Licei musicali. Nell’emozionante viaggio musicale Daniele ha offerto pagine di J. S. Bach, Mozart, per concludere con il Notturno in Do diesis minore op. post. di F. Chopin in una interpretazione sensibile e ispirata, calorosamente applaudita dal numeroso pubblico presente.

La seconda parte del concerto, affidata al Duo flauto – pianoforte Andrea Hallgass e Andrea Scalzo, ha suscitato grande partecipazione da parte degli appassionati di musica, in un programma di particolare fascino che vuole interpretare la sensibilità dei giovani artisti e degli organizzatori verso il problema della pace nel mondo. I due talentuosi musicisti, studenti al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, già affermati sulle importanti scene musicali in Italia e all’estero, vincitori di numerosi Premi in Concorsi internazionali, conciliando il virtuosismo strumentale con un’intensa generosità espressiva hanno scelto come inizio del loro programma la Fantasia op. 55 per flauto e pianoforte di Carl Fruhling, compositore nato a Leopoli nel 1868, per continuare con opere di E. Schulhoff (1894-1942), H. Dutilleux (1916-2013) e C. Chaminade (1857-1944). Le richieste di bis da parte del pubblico sono state gratificate con una pagina di grande brillantezza, la Sonata in Do maggiore A 503 di Donizetti.

Il Prof. Francesco Giuli, in rappresentanza delle associazioni musicali che hanno ospitato la serata musicale, insieme alla Prof.ssa Catalina Diaconu, ideatore e direttore artistico del Festival Internazionale “La Musica dei Pre accademici”, hanno salutato il pubblico e hanno rinnovato l’appuntamento per i prossimi eventi musicali che si realizzeranno durante la stagione estiva presso la bellissima Chiesa di San Giuseppe di Santa Marinella.