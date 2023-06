Una bella Festa della Musica a Tor Tre Teste

Grande adesione alla festa della Musica negli eventi in programma a Tor Tre Teste.

Particolarmente seguita e di alto gradimento il concerto della Fanfara dei carabinieri presso la chiesa di Dio Padre Misericordioso.

Successo anche per l’esibizione alla biblioteca Gianni Rodari di MauriCat & GliAltri! un gruppo acustico formato da chitarra, banjo, percussioni, armonica e voci, composto da Maurizio Catroppa, Fabio D’Ambrosio e Vincenzo Di Candia, che ha presentato alcuni brani strumentali originali, usati come brevi introduzioni e intermezzi tra alcune canzoni patrimonio della musica popolare e folk, al blues e rock, con interpretazioni in chiave acustica.