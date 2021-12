Una grande fioritura di concerti corali natalizi

Da oggi, 11 dicembre 2021, iniziano i concerti natalizi organizzati e diretti dal M° Paula Gallardo Serrao che non finisce di stupire per la sua inarrestabile, dinamica e multiforme attività musicale nei quartieri di Roma e non solo.

Ecco il cartellone ufficiale

-sabato 11/12 ore 20.30 NUOVO CORO POPOLARE a San Lorenzo in Lucina

-domenica 12/12 ore 12.00 CORO DEI 102 al Castello di Babbo Natale a Lunghezza

-sabato 18/12 ore 16.00 Coroincanto Vocifemminilisenzaconfini al Centro Anziani Nino Manfredi di Centocelle e alle ore 19.30 Coro Adulti e NONSOLOCORO dell’APCT nella Chiesa S. Maria Regina Mundi a Torrespaccata

-domenica 19/12 ore 13.00 coro giovanile VOCI D’ORO alla polentata di San Felice in Cantalice e ore 19.30 il coro Bibliocanto a S. Dorotea in Trastevere

– lunedì 20/12 ore 16.00 coro Bibliocanto alla biblioteca Pasolini di Spinaceto

-martedi 21/12 ore 16.00 coro Bibliocanto al Centro Anziani di Trigoria