Una mostra fotografica collettiva per celebrare Gianni Morandi

Mercoledì 11 dicembre 2024, alle ore 19:00 presso Spazio5, in via Crescenzio 99/d a Roma avrà luogo l’inaugurazione della mostra fotografica collettiva per celebrare Gianni Morandi.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 18 gennaio 2025, con una pausa natalizia dal 23 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

L’esposizione, curata da Maurizio Riccardi e Giovanni Currado, si propone come un racconto per immagini che ripercorre la straordinaria carriera di Morandi, dagli esordi negli anni ’60 fino ai successi più recenti. Attraverso una selezione di scatti iconici e inediti, i visitatori potranno rivivere i momenti più significativi della sua vita artistica e personale, catturati dall’obiettivo di fotografi che ne hanno saputo immortalare il carisma e la forza comunicativa.

Tra i partecipanti alla mostra figurano importanti nomi della fotografia italiana, che hanno contribuito a creare una narrazione visiva unica, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico. La fotografia si conferma così un mezzo potente per raccontare non solo la storia di un artista, ma anche quella della società italiana, dei suoi cambiamenti culturali e delle emozioni collettive.

L’associazione Identità Fotografiche, fondata da Maurizio Riccardi, Marco Ravagli e Marco Geppetti, impegnata nella valorizzazione degli archivi fotografici e nella promozione della cultura dell’immagine, presenta questa mostra come un’occasione per riscoprire l’eredità artistica di Gianni Morandi. Ogni scatto racconta una storia, un frammento di vita che permette al pubblico di riscoprire il lato umano e universale di un artista che ha saputo mantenere un rapporto unico e autentico con il suo pubblico.

Una caratteristica che sembra emergere nelle oltre 80 immagini realizzate da Gioia Botteghi, Ferdinando Broglio, Mario Bucciarelli, Alberto Cristofari, Tania Cristofari, Luciano Del Castillo, Mario De Renzis, Luciano Di Bacco, Sebastiano Di Bari, Angelo Genovese, Marcello Geppetti, Ivan Croscenko, Vittorio Laverde, Alfredo Marchegiani, Stefano Micozzi, Matteo Nardone, Claudio Onorati, Augusto Origlia, Claudio Peri, Giberto Petrucci, Marcellino Radogna, Piero e Marco Ravagli, Carlo e Maurizio Riccardi, Francesco Toiati, Massimo Vergari, Elio Vergati e Ezio Vitale.

Oltre ai singoli fotografi, hanno contribuito alla realizzazione della mostra: Marino Paoloni, Lorenzo Imprescia, Simona Mattei, Marco Geppetti (MGMC), Salvatore Giansiracusa (Italfoto), Carmelo Daniele, Alessandro Poggiani e Filippo Giannitrapani.

Spazio5 – Via Crescenzio 99/d, Roma

Inaugurazione: 11 dicembre 2024, ore 19:00

Aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 16 alle 20

dall’11 dicembre 2024 al 18 gennaio 2025

(pausa dal 23 dicembre al 7 gennaio).

L’ingresso è libero e gratuito.

