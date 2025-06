Un’estate ricca di spettacoli con il “Sessantotto Village 2025 Colli Aniene”

Il 13 giugno partirà il ricco programma del “Sessantotto Village 2025 Colli Aniene” che, fino al 10 agosto, regalerà tantissime serate di musica, spettacoli, sport e dibattiti culturali.

Il ricco programma di giugno, in attesa della definizione del calendario completo, prevede una serie di concerti che andranno ad accontentare tutti i gusti passando dal rock al pop fino alla musica dei cartoni animati.

Il “Sessantotto Village”, via Francesco Compagna angolo viale Palmiro Togliatti, sarà aperto dalle 18 alle ore 24.

Gli appuntamenti di giugno:

Venerdì 13 Adika Pongo Dance

Sabato 14 Rino Gaetano Tribute

Domenica 15 Pooh Tribute Band

Giovedì 19 Stadio Tribute Band

Venerdì 20 Tina Turner Tribute

Sabato 21 The 4 Legacy Rock’Roll

Domenica 22 Cartoon Rock Band

Martedì 24 Cartoon Rock Band

Giovedì 26 Sugar Soul Band

Venerdì 27 Deep Purple Tribute

Sabato 28 Maniac Cover Band

Domenica 29 Loredana Bertè Tribute

