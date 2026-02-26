Uno straordinario evento di musica e poesia al Museo Nena

Quasi due ore di musica e poesia che sono volate via ed un pubblico attento e competente. Senz’altro un’iniziativa da riproporre quella di ieri al Fidia-Museo Nena e un gigantesco grazie a Luigi Matteo (le foto sono sue) e a tutti gli amici del Museo Nena che hanno ospitato l’evento.

Mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 18,00 in via Edoardo D’Onofrio 35 a Colli Aniene, promosso dalle Associazioni Anton Rubinstein e Periferie si è tenuta la presentazione di tre Aperilibri, editi da Ed. Cofine, Roma 2025: Dal verso al libro, di Anna Maria Curci; La Musa dialettale – ALTRE LINGUE-Achille Serrao; Parva venena di Giovanna Amato

Hanno molto emozionato ieri sera gli splendidi ragazzi della Scuola di Musica “Armonie musicali”, che si sono alternati ai poeti con intermezzi al pianoforte: Emma Messineo, Luca Bacchetta, Enea Ghiotto, Lorenzo Hernandez e alla chitarra Vittoria D’Onorio.

I tre libri, introdotti da Luigi Matteo e presentati da Vincenzo Luciani e Maurizio Rossi (in veste anche di poeta in romanesco), sono offerti ai partecipanti all’incontro insieme alla rivista di poesia “Periferie” che compie quest’anno il suo 30° anniversario.

Nel suo breve intervento Luciani ha presentato la seconda edizione di “Poesia in azione” 2026 – Periferie che ha consentito, lo scorso anno, la pubblicazione dei tre Aperilibri presentati nel corso della serata e permetterà di pubblicarne altrettanti nel corso del 2026, con un occhio di riguardo alle giovani generazioni, per favorire la loro educazione sentimentale e l’amore per la poesia.

Hanno letto alcune poesie presenti nei tre Aperilibri i poeti Giovanna Amato, Maria Lenti, Cristina Polli, Fabio Prasca, Irene Sabetta.

Nella stupenda cornice delle opere del Maestro Alfiero Nena, quasi due ore di musica e poesia sono volate via ed un pubblico attento e competente ha applaudito a lungo.

Senz’altro un’iniziativa da riproporre e un gigantesco grazie a Luigi Matteo (le foto sono sue) e a tutti gli amici del Museo Nena, un faro di cultura nel IV Municipio.

