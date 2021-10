V Municipio: “Cittadini che non possono votare uno scandalo”

“Quello che sta accadendo non succede neppure nei paesi del terzo mondo” denuncia Mauro Caliste candidato alla presidenza del Municipio V per il centrosinistra. “Ci sono migliaia di persone che hanno fatto richiesta di cambi di residenza da molti mesi e oggi, per poter esercitare il loro diritto di voto queste persone sono costrette a recarsi prima al municipio di appartenenza affinché questi trasmettano una mail all’ufficio elettorale di via Petroselli che rilascia tessera elettorale”. Il quadro è desolante con centinaia di persone in fila ai Municipi e altre file in via Petroselli.

“Tutto questo accade -spiega Mauro Caliste- perché al Comune non interagiscono i programmi dell’anagrafico e dell’elettorale, e non è un problema di oggi: sta succedendo anche a coloro che hanno la pratica conclusa dal 2020”.