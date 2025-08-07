Valle Muricana, il futuro prende forma: Gualtieri visita il cantiere della nuova scuola pubblica

Ieri mattina il Sindaco Roberto Gualtieri ha visitato il cantiere per verificare l’andamento dei lavori per la realizzazione della nuova scuola d’infanzia e del nuovo asilo nido in via Monte Cremasco nella zona Valle Muricana.

“Esattamente un anno fa con il Sindaco Roberto Gualtieri partecipammo alla posa della prima pietra del cantiere della nuova scuola di Valle Muricana. Dopo la bonifica dell’area, completamente incolta, la cantierizzazione e l’avvio dei lavori, a fine luglio sono iniziati gli interventi di scarico dei pannelli in legno“, ha dichiarato il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

A distanza di due settimane il cantiere procede secondo cronoprogramma, con il posizionamento del sistema costruttivo in legno X-LAM; una tecnica innovativa, molto utilizza al nord Italia e per la prima volta ora dal Comune di Roma, che impiega pannelli di legno massiccio a strati incrociati con un’elevata resistenza strutturale e un ottimo isolante termico, contribuendo a mantenere la temperatura interna e riducendo i consumi energetici per riscaldamento e raffreddamento. Un’innovazione che offre numerose soluzioni ecocompatibili e vantaggi pratici nella riduzione nei tempi di costruzione.

“Interamente progettata dal Municipio XV con fondi comunali e del PNRR, per un totale di 2.339.040 euro, la nuova e unica scuola pubblica del territorio comprenderà due plessi, un asilo nido e una scuola dell’infanzia, per un totale di 120 bambini. Lo scorso 21 gennaio, con una direttiva di Giunta del Municipio, è stato inoltre dato mandato alla Direzione Tecnica di impegnare ulteriori 88.000 euro e altri 271.000 euro, finanziati nel nuovo piano investimenti 2025 -2027 del Municipio, da destinare all’opera per ulteriori opere migliorative degli spazi circostanti“, ha spiegato il Presidente Torquati.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.