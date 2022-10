Van Gogh torna a Roma con una delle mostre più attese dell’anno

. Fino al prossimo 26 marzo, Palazzo Bonaparte ospiterà l’esposizione “Van Gogh – Capolavori dal Kröller-Müller Museum“.

Questa attesissima mostra, curata da Maria Teresa Benedetti e Francesca Villanti, è stata promossa in occasione della vigilia dell’anniversario dei 170 anni dalla nascita dell’artista.

Il percorso espositivo, seguendo una traccia cronologica, ripercorre la vita privata e professionale di uno dei più grandi geni del panorama dell’arte del XX secolo.

Attraverso una serie di testimonianze biografiche, vengono celebrate anche le varie località francesi in cui visse il pittore olandese: da Parigi, ai paesi della Provenza fino ad arrivare alla cittadina di Auvers-Sur-Oise dove nel 1890, all’età di appena 37 anni, decise di porre fine alla sua tormentata esistenza. Come è noto, infatti, la vita dell’artista è stata caratterizzata da una serie di episodi di follia che lo portarono a lunghi ricoveri in un ospedale psichiatrico.

Una delle vicende più eclatanti legate alla vita del pittore risale al 1888, quando decise volontariamente di tagliarsi l’orecchio sinistro con un rasoio, per poi avvolgerlo in un foglio di carta da giornale per farlo recapitare ad una donna.

Ritornando alla mostra, come suggerisce il titolo della stessa, le 50 opere in esposizione provengono dal celebre Museo Kröller Müller di Otterlo (Paesi Bassi) che rappresenta la seconda maggiore collezione dei lavori di Van Gogh, a livello mondiale. Tra queste, un ruolo centrale è riservato all’iconico autoritratto a fondo azzurro con tocchi verdi che è stato realizzato dal pittore, nel 1887, durante il suo soggiorno parigino.

La mostra rappresenta un’occasione unica per ammirare anche altri capolavori dell’artista che sono stati ispirati dai luoghi in cui ha vissuto. Tra questi segnaliamo: “Il Seminatore” realizzato ad Arles nel giugno del 1888 e “Il giardino dell’ospedale a Saint-Rémy” (1889).

Questo progetto è stato prodotto da Arthemisia, con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma – Assessorato alla Cultura e dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi.

“Van Gogh – Capolavori dal Kröller-Müller Museum“

QUANDO: fino al 26 marzo 2023

DOVE: Palazzo Bonaparte (Spazio Generali Valore Cultura Roma) – piazza Venezia, 5 (angolo via del Corso)

ORARI: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Sabato e domenica dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Segnaliamo che a partire dal 04.11.2022, nelle giornate del venerdì la chiusura sarà posticipata alle ore 21:00. (la biglietteria chiude un’ora prima)

CONTATTI: www.mostrepalazzobonaparte.it