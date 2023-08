Vaticano, il potere invisibile

Stiamo parlando del Papa e della Città del Vaticano, Stato indipendente di soli 44 km quadrati e di meno di 1000 abitanti inglobato nella città di Roma.

Un microscopico territorio ma con un potere enorme in grado di incidere sui destini di nazioni e su miliardi di persone.

Il tutto, in pochi km quadrati, in una porzione della Città Eterna.

È Roma ad ospitare il Vaticano o è quest’ultimo da ospitare Roma?

Chi governa Roma? Il Sindaco.

Chi governa il Vaticano? Il Papa.

Nella risposta vi è la chiara dimostrazione delle relative forze.

Può Roma governare disinteressandosi di questo Stato nel suo territorio che ogni settimana attrae milioni di persone da tutto il mondo?

Può Roma stabilire in che modo veicolare il traffico in territorio vaticano e che inevitabilmente si estende in pochi minuti in tutti i quartieri limitrofi?