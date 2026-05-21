“Verdi legge Verdi”, fra prosa e concerto al teatro Nazionale

Al Teatro Nazionale di Roma, venerdì 29 maggio alle ore 21, un viaggio nell’opera e nel pensiero del compositore di Busseto: Verdi legge Verdi, spettacolo ideato, diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory.

Tra musica e prosa, un ritratto intimo e sfaccettato di Giuseppe Verdi, con alcune delle più celebri pagine del suo repertorio, eseguite al pianoforte da Asako Watanabe e dalla voce del soprano Elisa Maffi. Finazzer Flory grazie ai materiali messi a disposizione dall’Archivio Storico Ricordi, incarna Verdi dando voce a una drammaturgia che ripercorre i momenti fondamentali della sua parabola umana, artistica e politica.

Dalle origini familiari modeste alla formazione, il rifiuto del Conservatorio di Milano, i primi esercizi sulla “meschina spinetta”, poi gli esordi teatrali, il rapporto con librettisti come Arrigo Boito, fino al confronto con giganti della scena europea come Wagner, stupito dalla solennità del suo Requiem.

Ne emerge il profilo vivido e diretto di un uomo schivo ma appassionato, grande protagonista dell’Ottocento musicale. Accanto alla dimensione pubblica e politica, anche il lato più privato e umano di Verdi: l’amore per la natura, il rapporto con la letteratura, l’ammirazione per Shakespeare e le vicende legate alla nascita di capolavori come Rigoletto, Otello e Falstaff, fra successi, tensioni e controversie.

Dopo il debutto nel 2016 al Teatro Farnese di Parma, Verdi legge Verdi è stato presentato nell’ultimo decennio in numerosi contesti istituzionali e internazionali, dai conservatori italiani al Teatro dell’Opera di Astana, in occasione di Expo 2017 in Kazakistan, e nel 2019 alla Fondazione Bocelli a Lajatico alla presenza di Andrea Bocelli.

È stato inoltre significativamente ospitato presso la Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giuseppe Verdi, voluta proprio dal compositore nel 1899, testimonianza del suo impegno civile e considerata dallo stesso Verdi la sua opera più significativa.

Massimiliano Finazzer Flory è regista, attore e autore attivo tra teatro, cinema e divulgazione culturale. Ha sviluppato negli anni un percorso coerente dedicato alla riscoperta e alla divulgazione dei grandi protagonisti della cultura italiana, costruendo spettacoli che intrecciano teatro di parola, musica e arti visive.

Tra i suoi lavori più noti progetti come Essere Leonardo da Vinci, dedicato alla figura del genio rinascimentale, e Being Dante, incentrato sull’universo poetico della Divina Commedia. Accanto all’attività teatrale, ha realizzato progetti cinematografici e audiovisivi presentati in musei, istituzioni culturali e sedi diplomatiche.

Con Verdi legge Verdi sviluppa un percorso dedicato alla figura del compositore, restituendone la voce attraverso documenti, lettere e testimonianze, in un equilibrio tra rigore storico e restituzione teatrale.

Il suo lavoro si distingue per l’impegno divulgativo e per la volontà di avvicinare il pubblico contemporaneo ai classici, attraverso un linguaggio accessibile.

Nel 2020, il Comune di Busseto ha conferito a Finazzer Flory il riconoscimento di ambasciatore della cultura verdiana.

Verdi legge Verdi

Di e Con Massimiliano Finazzer Flory

CAST

Giuseppe Verdi Massimiliano Finazzer Flory

Pianoforte Asako Watanabe

Soprano Elisa Maffi

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

Via del Viminale, 51, Roma

venerdì 29 maggio 2026 ore 21

BIGLIETTI: https://www.operaroma.it/spettacoli/verdi-legge-verdi/

e al Botteghino

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