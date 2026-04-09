Via Casilina, scatta la chiusura per tre giorni: ecco il piano viabilità

Un weekend di passione attende gli automobilisti che abitualmente percorrono la via Casilina.

Per consentire ad Acea Ato 2 di effettuare indagini tecniche cruciali per il potenziamento della rete fognaria, un tratto nevralgico dell’arteria rimarrà chiuso al traffico per tre giorni consecutivi, con pesanti ripercussioni sulla mobilità locale.

I tempi e il tratto interessato

Il blocco scatterà ufficialmente alle ore 19:00 di venerdì 10 aprile e si protrarrà fino alle 5:00 di lunedì 13 aprile, garantendo così la riapertura della strada prima del picco di traffico del lunedì mattina.

La chiusura riguarderà esclusivamente la carreggiata in direzione Centro, nel tratto compreso tra:

Via Leonardo Bufalini (incrocio incluso nella chiusura)

Via Zenodossio (incrocio escluso dal blocco)

La viabilità alternativa: le deviazioni

Per arginare il rischio di paralisi, la Polizia Locale ha predisposto un piano di viabilità alternativa obbligatorio per tutti i veicoli diretti verso il cuore della città:

Auto e veicoli leggeri: i conducenti saranno obbligati a svoltare a destra su via Tempesta. Da lì, il percorso suggerito per rientrare sulla Casilina prevede il transito attraverso via Dulceri e via Zenodossio.

Mezzi pesanti (oltre 3,5 tonnellate): per evitare l’ingorgo nelle strade strette di Tor Pignattara, i mezzi pesanti avranno l’obbligo di deviare su via di Acqua Bullicante.

Accesso pedonale e attività commerciali

Nonostante lo stop ai motori, Acea ha assicurato che sarà sempre garantito il passaggio pedonale. Residenti e clienti potranno continuare a raggiungere regolarmente le abitazioni e i negozi situati nel tratto interessato dai rilievi tecnici.

Obiettivo: una rete fognaria più efficiente

Le operazioni, come sottolineato dall’azienda, sono propedeutiche a un più ampio intervento di manutenzione straordinaria.

Le indagini tecniche serviranno a mappare le criticità del sottosuolo per procedere poi al miglioramento strutturale della rete fognaria, un tassello necessario per prevenire futuri guasti o allagamenti in un’area densamente urbanizzata.

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