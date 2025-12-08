Via di Val Cannuta, ubriaco ferma un autobus Atac per 40 minuti e insulta i militari: denunciato

Una serata movimentata quella di sabato 6 dicembre in via di Val Cannuta. Intorno alle 20, un uomo in evidente stato di alterazione alcolica ha bloccato la partenza di un autobus Atac della linea 546, causando ritardi di circa 40 minuti e disagi per i passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Alla vista dei militari, l’uomo ha reagito con insulti e spintoni, cercando di sottrarsi al controllo.

I Carabinieri sono riusciti a fermarlo e a identificarlo: si tratta di un 50enne brasiliano, senza fissa dimora in Italia e con precedenti penali.

Per lui è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il traffico e la circolazione dei mezzi sono finalmente tornati alla normalità.

