Via Merulana, fermata l’auto dei “topi d’auto”: a bordo kit da scasso e pompe ad aria

Erano circa le 22:00 di ieri, venerdì 27 febbraio, quando una pattuglia del Nucleo Operativo ha intimato l’alt a una Toyota Yaris che procedeva con fare sospetto all’altezza del civico 256 di via Merulana.

A bordo, due uomini di 37 e 52 anni, volti già familiari ai database della polizia per una lunga serie di precedenti reati contro il patrimonio.

Il “tesoro” nel bagagliaio

L’atteggiamento nervoso dei due ha spinto i militari ad approfondire il controllo. La perquisizione del veicolo ha trasformato il sospetto in certezza, portando alla luce un vero e proprio arsenale per il furto:

Attrezzi classici: Cacciaviti di varie dimensioni, chiavi inglesi e barrette in alluminio modificate;

Logistica: Torce di precisione e guanti da lavoro per non lasciare impronte;

L’attrezzo hi-tech: Una pompa ad aria professionale, uno strumento comunemente utilizzato dai ladri d’auto per forzare le portiere senza mandare in frantumi i cristalli, creando lo spazio necessario per agire sui meccanismi di apertura.

La denuncia e il sequestro

Di fronte all’evidenza, i due uomini sono rimasti in silenzio, incapaci di fornire una giustificazione plausibile per il possesso di quel materiale in pieno centro città e a quell’ora della notte.

Accompagnati negli uffici di via in Selci, sono stati denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’intero kit da scasso è stato sottoposto a sequestro penale, troncando sul nascere quello che sarebbe potuto essere l’ennesimo raid notturno ai danni delle auto dei residenti o dei turisti nella zona tra l’Esquilino e il Colle Oppio.

