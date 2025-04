Il 23 aprile 2025 alle ore 17,30 Sala Eventi Biblioteca Collina della Pace in via Bompietro 16, in occasione del 9° compleanno di Collina della Pace, la biblioteca presenta l’evento pilota del progetto Viaggio dalla Collina ai Sette Colli curato da Maria Testa, guida ufficiale di Roma in collaborazione con i volontari del SCU Borghesiana: Daniele e Chiara – Progetto Lettura che avventura!; Chiara – Progetto Tutta un’altra storia; Federica – Progetto Leggere nei Bibliopoint.

L’incontro pilota sarà strutturato come il viaggio di un turista per la prima volta a Roma: quello che viene definito il “Tour Panoramico” di Roma, che percorre i luoghi più celebri e fornisce una prima immagine della magnificenza della città.

Si proseguirà con incontri tematici che approfondiranno luoghi e monumenti specifici: Le Quattro Basiliche Papali e l’anno Giubilare – La Cappella Sistina – Roma antica, le origini – I segreti della città.

Il progetto, organizzato in appuntamenti con cadenza mensile, ci vedrà esplorare la città in Street View stando comodamente seduti in Biblioteca ed entrando poi nei luoghi. Si è entrerà virtualmente nei luoghi, incontrati sul cammino, per un’esplorazione a 360 gradi, per un’esperienza di visita quasi completa.

Gli obiettivi del percorso sono: la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico di Roma, l’approfondimento della conoscenza dei tesori della Capitale e della sua incredibile storia da parte di tutti i cittadini che vivono lontani dal centro storico, l’incremento del senso di appartenenza e lo stimolo a vivere, successivamente, l’esperienza fisica nei luoghi proposti. Al termine della presentazione, infatti, verrà proposto ai partecipanti di riprodurre nella realtà gli itinerari proposti, affrontandoli con una maggiore consapevolezza.

