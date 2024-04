Vigna Clara, Torquati: “Increduli per dichiarazioni polemiche parco Belloni”

“Sebbene apprezzi l’interesse che tutte le parti politiche dimostrano di avere circa il benessere dei nostri quartieri e dei nostri residenti, segno di un interesse comune e condiviso per la nostra Comunità, mi stupisce leggere le ultime dichiarazioni del Segretario provinciale dell’Italia dei Diritti, circa lo stato di degrado in cui verserebbe Parco Belloni a Vigna Stelluti e sulla richiesta di maggiore attenzione sulla pulizia del nostro territorio.

La segnalazione “sullo stato di indecenza in cui versa il parco” ricevuta dal Segretario da un altro esponente di partito, non corrisponde infatti al vero, se non fosse altro che gli ultimi interventi di pulizia e sfalcio di parco Belloni sono stati effettuati proprio ad inizio della scorsa settimana, come anche riportato nel mio post di aggiornamento dei giorni scorsi, che allego con foto per chiarezza e completezza d’informazione https://www.facebook.com/100064026161198/posts/pfbid032X8pudFqLup1uXKtLSQTwFZjFg1k4ytgm3ADUZur7Bakk1HbWou9vdCnuQ7TUyWkl/

Concludo ribadendo che l’attenzione alla cura del verde e alla pulizia dei nostri quartieri è da sempre tra le priorità di questa amministrazione, ogni giorno a lavoro come Municipio e in raccordo con Roma Capitale per il decoro del nostro territorio. Interventi di pulizia, sfalcio e spazzamento meccanizzato che seguono una programmazione specifica, e che grazie al lavoro dell’Assessore Ribera con Ama, Ufficio Giardini e gli Uffici municipali interessano quotidianamente tutte le zone di Roma Nord.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati

