“Villa Ada Roma Incontra il Mondo” slitta al 23 giugno

Ritorna il tanto atteso appuntamento con la manifestazione estiva “Villa Ada Roma Incontra il Mondo”, ma l’avvio della kermesse musicale (originariamente previsto per domenica 20 giugno) è stato rimandato di qualche giorno. La data della partenza è stata, infatti, ora fissata a mercoledì 23 giugno e si inizierà con l’esibizione del musicista e cantautore romano Giancane, per poi proseguire fino al 18 agosto. Suggeriamo, quindi, di consultare periodicamente il sito dedicato all’iniziativa: https://villaada.org/, in quanto il calendario degli eventi è attualmente in fase di riprogrammazione a causa di questi inconvenienti tecnici. Rimangono confermate le iniziative legate alla “Giornata mondiale del rifugiato e della rifugiata” che saranno ospitate, il 20 giugno, dal circolo Arci “Angelo Mai”.

Dopo un anno di pausa forzata, dovuta all’emergenza sanitaria, si riparte con lo slogan benaugurale: “La musica che cura”. La protagonista della locandina dell’evento, realizzata dall’artista Infidel, è infatti Euterpe (“Colei che porta gioia”): la musa della musica dell’antica Grecia.

L’edizione di quest’anno di “Villa Ada Roma Incontra il Mondo” sarà all’insegna delle buone pratiche green. È bene sottolineare che – rispetto al 2019 – l’impatto della manifestazione sull’ambiente è stato ridotto del 30%. Nelle aree bar sono stati banditi i bicchieri in plastica monouso, a favore di quelli riutilizzabili forniti da Amico bicchiere. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Onlus Plastic free Odv, tutti gli artisti e lo staff del Festival avranno a disposizione delle borracce termiche ecologiche. Saranno poi allestite apposite isole ecologiche per il corretto smaltimento dei rifiuti ed all’ingresso del parco sarà presente un’area di bike parking, per promuovere tra i partecipanti una modalità di trasporto sostenibile.

Ricordiamo che la manifestazione, giunta ormai alla sua XXVII edizione, è stata promossa da Roma Culture nell’ambito dell’Estate Romana, con la collaborazione di D’Ada srl ed ARCI Roma.

Ambra Di Chio

Villa Ada Roma Incontra il Mondo

QUANDO: dal 23 giugno al 18 agosto

DOVE: Parco di Villa Ada- ingresso: via di Ponte Salario, 28 – 00199

CONTATTI: https://villaada.org/