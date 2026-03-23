Villa, aziende e conti sotto chiave: smantellato l’impero del “nullatenente di lusso”

Un patrimonio costruito nell’ombra e schermato da una rete di prestanome, ma improvvisamente riportato alla luce.

È il risultato dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza tra Anzio e Nettuno, dove i militari del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato beni per un valore superiore al mezzo milione di euro, riconducibili a un uomo (30enne) già noto alle forze dell’ordine e attualmente detenuto.

L’intervento, coordinato dalla Procura della Capitale e portato avanti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno, ha fatto emergere ancora una volta il profilo tipico del cosiddetto “nullatenente di lusso”: ufficialmente privo di redditi, ma di fatto in grado di gestire un patrimonio consistente e uno stile di vita ben al di sopra di ogni dichiarazione fiscale.

Al centro dell’inchiesta, proprio la sproporzione tra quanto risultava al Fisco — praticamente nulla — e i beni nella disponibilità dell’indagato.

Secondo gli investigatori, per aggirare i controlli e mascherare l’origine illecita del denaro, l’uomo si sarebbe affidato a una rete di quattro prestanome, utilizzati per intestare attività e movimentare capitali.

Un sistema rodato, che avrebbe consentito di reinvestire proventi derivanti da reati — tra cui spaccio e delitti contro il patrimonio e la persona — nell’economia legale del litorale.

Il sequestro ha colpito in modo significativo questo sistema. Tra i beni finiti sotto chiave figurano una villetta ad Anzio, simbolo tangibile della disponibilità economica, partecipazioni in cinque società attive tra il litorale sud e Roma, oltre a due autovetture, diversi conti correnti e circa 40mila euro in contanti.

Un intervento incisivo che, però, guarda anche alla tenuta del tessuto economico locale. Il Tribunale ha infatti disposto per le aziende coinvolte il regime di amministrazione giudiziaria, una misura che consentirà di proseguire le attività sotto controllo, evitando ricadute occupazionali e garantendo la continuità produttiva.

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