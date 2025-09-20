Villa De Sanctis, dopo l’esplosione il quartiere chiede risposte. Battaglia: “Priorità a cittadini e bambini”

Una comunità ancora ferita, un quartiere che porta i segni della tragedia del 4 luglio scorso, quando l’esplosione nell’impianto Gpl di via dei Gordiani ha tolto la vita a Claudio Ercoli e distrutto case, scuole e certezze.

È in questo clima che l’assessore alle Periferie di Roma Capitale, Pino Battaglia, ha scelto di essere presente all’assemblea pubblica organizzata dalla Rete territoriale 4 luglio.

Non un semplice incontro istituzionale, ma un confronto diretto con cittadini e comitati che da anni denunciano la vicinanza pericolosa di impianti industriali alle abitazioni e ai luoghi di vita quotidiana.

“La priorità è tutelare gli abitanti e ricostruire mettendo al centro il bene comune” ha detto Battaglia, ascoltando le voci cariche di rabbia e di paura di chi quella mattina ha visto la propria vita cambiare in pochi secondi.

Scuola Balzani: ricostruzione al via in ottobre

Uno dei punti più attesi riguarda la scuola Romolo Balzani, danneggiata dall’esplosione. Il progetto di ricostruzione, finanziato con oltre 2 milioni di euro, è pronto: i lavori inizieranno entro ottobre con una procedura accelerata.

L’obiettivo è chiaro: riconsegnare l’edificio ai bambini e al quartiere nei primi mesi del 2026. “Pensiamo prima di tutto ai piccoli studenti” ha ribadito l’assessore, promettendo che la nuova scuola sarà più sicura, più funzionale e più bella.

Sicurezza ambientale e bonifiche

Sul fronte ambientale, Battaglia ha garantito che le analisi dell’Arpa Lazio hanno escluso contaminazioni del suolo o sversamenti pericolosi. Ma la diffidenza resta alta. Per questo, in accordo con l’assessorato all’Ambiente, saranno effettuati ulteriori controlli sul terreno, per dare certezze a chi vive a ridosso dell’impianto.

La delocalizzazione dei siti industriali

Un’altra battaglia dei residenti riguarda la richiesta di delocalizzare gli impianti industriali vicini alle case. Novità importanti arrivano sull’impianto Mcr Metalli: non riaprirà e la procedura per lo spostamento è già partita.

Più complicata invece la questione del distributore di Gpl, ancora sotto sequestro della magistratura. Su questo punto, ha spiegato Battaglia, “Roma Capitale non ha potere normativo, ma stiamo spingendo perché a livello regionale e nazionale vengano definite regole più chiare e veloci”.

Risarcimenti: Comune pronto ad anticipare

Sul delicato tema dei risarcimenti ai residenti, l’assessore ha spiegato che finché non saranno concluse le indagini non si potranno individuare con precisione i responsabili.

Ma per non lasciare le famiglie nell’incertezza, il Campidoglio sta valutando una procedura straordinaria: anticipare i rimborsi e poi recuperarli dai soggetti responsabili.

La tragedia di via dei Gordiani ha lasciato ferite profonde, ma ha anche acceso i riflettori su un problema più ampio: la convivenza tra aree residenziali e siti industriali. “È il momento di cambiare le regole, a partire da Regione e Parlamento” ha concluso Battaglia, annunciando che la cabina di regia tornerà a riunirsi a ottobre.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.