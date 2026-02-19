Villa de Sanctis, Scuola Balzani: ecco il punto sulla ricostruzione dopo l’esplosione

A due anni dallo scoppio che aveva sventrato le sue mura, la scuola Romolo Balzani si prepara a voltare pagina.

Nel cuore del quadrante est di Roma, tra Villa de Sanctis e i quartieri limitrofi, il cantiere da 2,1 milioni di euro non si limita a rattoppare i danni: sta trasformando l’istituto in una struttura più moderna, e all’avanguardia, pronta ad accogliere gli studenti per il primo giorno dell’anno scolastico 2026/2027.

Il cantiere che ridisegna la scuola

I lavori procedono senza sosta sotto il coordinamento del Dipartimento Csimu, e i progressi sono già visibili:

Scuola Materna (Corpo Sinistro): facciate restaurate, infissi nuovi, coperture rifatte. Rimane da completare solo la segreteria, ma presto i bambini potranno tornare a giocare in ambienti completamente rinnovati.

Ala Didattica: i ponteggi sono quasi ultimati e all’interno si lavora su intonaci e tinteggiature, restituendo colore, sicurezza e luminosità alle aule.

Bagni e spazi extra: il Municipio V finanzierà il rifacimento completo dei blocchi sanitari più ammalorati, aggiungendo un ulteriore salto di qualità al progetto di riqualificazione.

Non solo ricostruzione: una scuola per il futuro

Come sottolinea l’assessora Ornella Segnalini, l’obiettivo non è semplicemente rattoppare i danni: «Stiamo creando un edificio più sicuro, più efficiente dal punto di vista energetico e più moderno. Vogliamo restituire alla comunità uno spazio simbolo di resilienza e speranza».

A testimoniare la gravità dei danni e l’importanza del recupero, anche Carlo Verdone, durante la sua giornata da “Sindaco per un giorno”, aveva visitato la scuola e salutato con entusiasmo l’avvio dei lavori.

Pratelli: “Sarà un presidio prezioso per il quartiere”

“Per Roma Capitale questo intervento rappresenta un impegno assunto fin dal primo giorno: ridurre al minimo i disagi per bimbi e famiglie nella fase dei lavori e restituire quanto prima al territorio – sottolinea l’assessora alla Scuola di Roma Capitale , Claudia Pratelli – una scuola non solo ripristinata, ma più sicura e funzionale rispetto al passato. Siamo orgogliosi che questa tenace e vitale comunità scolastica, le sue preziose insegnanti che stanno conducendo l’anno scolastico in spazi diversi con ancora più impegno e dedizione di sempre, i genitori e soprattutto i bimbi potranno contare su una scuola valorizzata. Un presidio prezioso per il quartiere”.

Parola al Municipio

Il minisindaco e l’assessora municipale alle Politiche scolastiche sottolineano l’impegno diretto: «Siamo contenti del risultato raggiunto finora – dichiarano Caliste e Fannunza –. A breve interverremo anche noi per completare i blocchi bagno e migliorare ulteriormente la qualità degli spazi per studenti e personale».

