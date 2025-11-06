Gordiani, scuola Balzani: “avanti con i lavori”. Effettuato sopralluogo al cantiere

Si lavora senza sosta per l’intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola “Romolo Balzani” di via dei Gordiani, nel Municipio V.

A fare il punto della situazione nella mattinata odierna è stata l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, che insieme all’assessora municipale alla Scuola Cecilia Fannunza ha effettuato un sopralluogo per verificare da vicino lo stato dei lavori.

L’incontro è servito a risolvere alcune questioni tecniche e organizzative per accelerare il cronoprogramma.

In particolare, sono stati definiti i nuovi infissi e le porte interne, scelti d’intesa con l’impresa che sta lavorando sul sito.

“Tutte le decisioni – spiegano dal Campidoglio – sono state prese per consegnare una scuola più funzionale e accogliente di prima”.

Intanto, da lunedì partiranno le operazioni di sgombero del materiale danneggiato durante l’esplosione avvenuta lo scorso luglio, così da liberare gli ambienti e permettere l’avanzamento del cantiere.

“Seguiamo passo dopo passo ogni fase dell’intervento – ha spiegato Segnalini –. Il nostro obiettivo è chiaro: tempi certi, lavori di qualità e una scuola che torni presto ad essere un punto di riferimento per il quartiere”.

Dello stesso parere anche l’assessore alle Periferie Pino Battaglia, che parla di “un segnale concreto per le famiglie del territorio”:

“Stiamo restituendo un luogo sicuro e moderno dove far crescere i propri figli. L’avvio dello sgombero e l’avanzamento dei lavori confermano la volontà dell’amministrazione di non perdere tempo e riportare la scuola alla comunità nel più breve tempo possibile”.

Soddisfatta anche l’assessora municipale Cecilia Fannunza, che segue da mesi la vicenda accanto a insegnanti e genitori:

“La riapertura della Balzani sarà un momento di gioia per tutti. Dopo mesi difficili, i bambini potranno tornare in spazi rinnovati, accoglienti e sicuri. La scuola è il cuore del nostro territorio, e investire sulla sua qualità significa investire sul futuro dei nostri ragazzi”.

