Villa Flora rinasce: aggiudicato l’appalto da 3,2 milioni per il restauro del Casino Nobile

Dopo decenni di abbandono e degrado, uno dei gioielli architettonici del Municipio XII si appresta a tornare a nuova vita.

È stato ufficialmente aggiudicato l’appalto per il primo lotto funzionale del recupero di Villa Flora, lo storico complesso situato tra via Portuense e via del Casaletto.

Con un investimento di 3,2 milioni di euro, il progetto punta a trasformare il Casino Nobile e i suoi annessi in una “cerniera” urbana tra i quartieri Monteverde e Portuense.

Il cuore del progetto: il Casino Nobile

L’edificio principale, noto anche come Villa Signorini (XIX secolo), sarà l’oggetto del restauro filologico più importante. Non si tratterà solo di un consolidamento strutturale, ma di una completa rifunzionalizzazione degli spazi:

Piano Terra: Spazi per eventi espositivi, una biblioteca del territorio e un angolo coffee break.

Primo Piano: Uffici e una foresteria.

Spazi innovativi: Aree dedicate al coworking e laboratori artigianali.

Serre, fienili e nuovi servizi

La rigenerazione non si ferma all’edificio padronale ma coinvolge l’intero complesso di oltre 30.000 metri quadri, acquisito dal Comune nel 1978 ma mai realmente riqualificato:

Le Serre Ottocentesche: Saranno restaurate mantenendo la loro funzione originaria, preservando il fascino botanico della villa.

L’ex Fienile: Sarà oggetto di manutenzione straordinaria per ospitare attività culturali e ricreative.

Ex Spogliatoi: Il rudere esistente verrà demolito e ricostruito per ospitare un punto ristoro a servizio del parco.

La Piazza Pedonale: Lo spazio centrale tra gli edifici verrà pavimentato e trasformato in una piazza, creando una connessione strategica con il resto del parco pubblico.

Veloccia: «Una nuova centralità urbana»

«Villa Flora rappresenta un piccolo gioiello che attendeva da troppi anni una riqualificazione», ha commentato l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia. «Non stiamo solo recuperando immobili fatiscenti, ma stiamo creando una nuova idea di centralità con funzioni sociali e culturali. Sarà un luogo al servizio dei cittadini di Monteverde Nuovo e di Portuense, agendo come elemento di ricongiunzione tra i Municipi XI e XII».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.