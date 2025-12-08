Villa Giulia: i meravigliosi reperti della civiltà etrusca

Visita, domenica 7 dicembre mattina, a Villa Giulia e al suo splendido Museo Etrusco, aperti al pubblico in questa prima domenica di dicembre, con ingresso gratuito.

Le meraviglie che si offrono all’occhio del visitatore sono, in realtà, due: la meravigliosa Villa di papa Giulio III (1550-1555), opera architettonica del Vignola ma decorata dal Vasari; e, ovviamente, il Museo, cioè il più vasto contenitore di reperti della civiltà e dell’arte degli etruschi, con le sue ben 40 sale espositive, nelle quali è possibile prendere conoscenza e ammirare opere di una bellezza impressionante, tanto sotto il profilo della tecnica, quanto dal punto di vista estetico.

Tanta magnificenza, è il caso di aggiungere, non è molto frequentata dai romani e ancor meno dai turisti, forse a causa della prossimità con la Galleria Borghese e con la Galleria Nazionale di Arte Moderna (GNAM).

È valsa comunque la pena di recarsi, in questa mite e assolata mattina di dicembre, a visitare questa perla, resa ancora più preziosa dai lavori di restauro che hanno interessato la Villa e dal nuovo allestimento, veramente mirabile, degli innumerevoli e sorprendenti reperti di una civiltà, quella degli etruschi, che ha profondamente influito sulla nascita e sullo sviluppo della civiltà romana.

