Villaggio Prenestino, tentano di saccheggiare il Bar ma rimangono incastrati con l’auto

Una notte quella appena trascorsa movimentata a Roma: un gruppo di banditi ha tentato un colpo audace in un bar di una stazione di servizio in via Fosso dell’Osa 351, al Villaggio Prenestino, utilizzando un’auto come ariete per sfondare la serranda.

Ma il loro piano ha preso una piega inaspettata quando il veicolo, invece di aprire il passaggio, è rimasto incastrato all’interno del locale.

Il tentativo di furto, avvenuto tra il 5 e il 6 agosto, ha visto i ladri costretti a fuggire a mani vuote, lasciando l’auto rubata bloccata nel bar. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che stanno indagando sull’incidente.

L’auto utilizzata per l’assalto, come emerso dalle indagini, era stata rubata due giorni prima a Roma e denunciata al commissariato di San Paolo.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙