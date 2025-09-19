Villaggio Prenestino, via Fosso dell’Osa: la “strada della morte” diventa a misura di bambino

Da “strada della morte” a strada dei bambini. È questa la promessa che l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha fatto al Villaggio Prenestino durante la Settimana europea della mobilità: via di Fosso dell’Osa sarà inserita nell’elenco delle strade scolastiche della Capitale.

Un annuncio atteso da anni, lungo un’arteria tristemente nota per i suoi incidenti, spesso mortali. Qui, tra segnaletica assente, buche e rettilinei che spingono a correre, ogni attraversamento è una roulette russa.

Eppure, proprio al civico 507, centinaia di bambini ogni giorno varcano i cancelli dell’Ic Villaggio Prenestino.

Da lunedì, un gruppo di volontari del nuovo comitato di quartiere presidia l’ingresso della scuola, aiutando i più piccoli ad attraversare in sicurezza.

Giovedì 18 settembre, davanti all’istituto, i genitori hanno incontrato l’assessore Patanè insieme ai consiglieri municipali dem Fabrizio Compagnone e Flavio Mancini. Ad accogliere gli alunni, anche i colori e i giochi dell’Associazione CircoWoW, che ha animato l’area pedonalizzata.

“Abbiamo chiesto che la zona venga pedonalizzata – spiegano i membri del comitato – mantenendo i parcheggi per i disabili e aggiungendo alberi per creare, negli anni, un’area accogliente e ombreggiata per le famiglie”.

La risposta di Patanè è stata chiara: “Via Fosso dell’Osa 507 sarà inserita tra le strade scolastiche”. Roma Servizi per la Mobilità avrà il compito di progettare l’area. Poi serviranno fondi e tempi certi, ma il primo passo è fatto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.