Vince Pastano & i Noisebreaker presentano il nuovo album “Nocturnal”

Vince Pastano – chitarrista, direttore musicale e arrangiatore di Vasco Rossi – e il cantante Tony Farina tornano dal vivo con il loro progetto Vince Pastano & Noisebreakers.

L’appuntamento è sabato 8 febbraio 2025 sul palco del Kill Joy, in Via Appia Nuova 1228, alle ore 22:00.

Il nuovo singolo “Darkest Night”, già disponibile su tutti gli store digitali e sul canale You Tube della band, anticipa il loro secondo lavoro in studio intitolato “Nocturnal” che sarà disponibile in formato fisico unicamente nelle date live della band.

Un appuntamento da non perdere per i fan di Vince Pastano e per tutti gli amanti della buona musica.

I Noisebreakers sono:

Tony Farina – Lead Vocals

Vince Pastano – Guitars, Steel Guitar, Mandolin, Bass, Keyboards, Programming

Vincenzo Matozza – Drum, Percussion

Davide Barani – Bass

Video della canzone Darkest Night

https://www.youtube.com/watch?v=t94nMRyCquw

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.