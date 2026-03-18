Violenza al capolinea Metro C: aggredisce vigilante e Carabinieri a Pantano, arrestato 32enne

Quello che doveva essere un normale controllo per schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica è degenerato in una brutale aggressione fisica.

I Carabinieri della Stazione di Colonna sono intervenuti presso la fermata “Pantano” della linea C dopo una segnalazione della Centrale Operativa.

Nel mirino di un 32enne del Mali, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, era finito inizialmente un addetto alla sicurezza in servizio presso lo scalo ferroviario.

L’aggressione e la resistenza

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era stato invitato ad allontanarsi poiché stava arrecando disturbo ai passeggeri e al personale. Per tutta risposta, il 32enne si è scagliato contro il vigilante colpendolo ripetutamente con calci e pugni.

All’arrivo della pattuglia dei Carabinieri, la situazione è ulteriormente precipitata: l’indagato, nel tentativo di sfuggire all’arresto, ha opposto una violenta resistenza, colpendo i militari prima di essere definitivamente immobilizzato.

Il bilancio medico e le prove

Il bilancio dell’aggressione è pesante per chi stava compiendo il proprio dovere: due i militari feriti, con prognosi rispettivamente di 15 e 7 giorni. Mentre per l’addetto alla sicurezza: lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Tutti i feriti sono stati medicati presso il Policlinico Tor Vergata.

La dinamica dei fatti non ha lasciato spazio a dubbi: i filmati del sistema di videosorveglianza della stazione, acquisiti immediatamente, hanno confermato ogni fase della violenza.

Il provvedimento giudiziario

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Velletri. Considerati i precedenti dell’uomo e la gravità delle lesioni inflitte ai pubblici ufficiali, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

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