Violenza senza fine: prima picchia la compagna, poi aggredisce madre e fratello

Prima ha picchiato la compagna, poi si è scagliato contro la madre e il fratello. È così che un 27enne italiano è finito in manette, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Tutto è iniziato la scorsa notte, quando una donna di 21 anni ha chiamato il 112, raccontando di essere stata appena aggredita dal compagno convivente. I militari sono giunti prontamente sul posto, ma l’uomo si era già allontanato.

Poco dopo, un’altra chiamata alla centrale operativa dei carabinieri di Anzio ha segnalato un nuovo episodio di violenza: questa volta, una madre disperata ha riferito che il figlio aveva aggredito sia lei che il fratello.

Tutte le vittime si sono poi recate al pronto soccorso di Anzio per le cure mediche, mentre le pattuglie dei carabinieri si sono messe immediatamente alla ricerca dell’aggressore, perlustrando i luoghi che frequentava abitualmente.

Le vittime hanno raccontato ai militari l’orrore della serata, e dopo essere state refertate, hanno ricevuto prognosi rispettivamente di 5, 10 e 15 giorni.

Dopo circa due ore di ricerche, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il 27enne presso il suo domicilio.

L’uomo aveva tentato di nascondersi all’interno dell’abitazione per sfuggire al controllo, ma è stato scoperto e arrestato. Condotto in caserma per le formalità di rito, è stato successivamente trasferito nel carcere di Velletri.

