Violenza sessuale sulla Metro A: arrestato 28enne, vittima una turista di Singapore
L'uomo ha approfittato della folla per isolare la ragazza dai genitori e molestarla pesantemente
Quella che doveva essere una normale mattinata di vacanza a Roma si è trasformata in un incubo per una giovane turista di Singapore, vittima di un’aggressione sessuale all’interno della metropolitana, lungo la Linea A.
L’episodio è avvenuto sotto gli occhi dei familiari, che solo grazie alle urla della ragazza sono riusciti a intervenire.
La dinamica è stata ricostruita dagli agenti del Commissariato Prati e dalle Volanti intervenute sul posto, facendo emergere un comportamento definito dagli investigatori di tipo seriale.
L’aggressione tra vagone e banchina
Secondo quanto accertato, il 28enne avrebbe individuato la vittima già all’interno del vagone, seguendola con insistenza anche dopo la discesa dal treno.
Approfittando della confusione tipica della stazione e di un momento in cui i genitori della giovane si trovavano a qualche metro di distanza, l’uomo l’avrebbe avvicinata bloccandola.
A quel punto sarebbero iniziate le molestie: il giovane avrebbe palpeggiato la ragazza, tentando anche di baciarla con la forza e cercando di vincere la sua resistenza fisica.
Solo le grida della vittima hanno attirato l’attenzione dei familiari e dei presenti, costringendo l’aggressore a darsi alla fuga.
In stato di choc, la giovane è riuscita a raggiungere la biglietteria della stazione, indicando l’uomo all’addetta allo sportello.
L’allarme e il fermo
L’impiegata ha immediatamente attivato il protocollo di sicurezza, allertando il Numero unico di emergenza 112 e la vigilanza interna.
Il 28enne è stato fermato poco dopo, prima che potesse dileguarsi nei tunnel della metropolitana.
All’arrivo delle pattuglie, la turista è stata soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario e psicologico.
Formalizzata la denuncia, dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine: nel 2024 era stato denunciato per un episodio quasi identico avvenuto a bordo di un autobus di linea, seguito dal Commissariato Viminale.
Convalida dell’arresto
Nelle scorse ore l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto. Il 28enne, ritenuto gravemente indiziato e socialmente pericoloso alla luce della recidiva, è stato trasferito in carcere.
