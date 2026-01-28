Violenza sessuale sulla Metro A: arrestato 28enne, vittima una turista di Singapore

Quella che doveva essere una normale mattinata di vacanza a Roma si è trasformata in un incubo per una giovane turista di Singapore, vittima di un’aggressione sessuale all’interno della metropolitana, lungo la Linea A.

L’episodio è avvenuto sotto gli occhi dei familiari, che solo grazie alle urla della ragazza sono riusciti a intervenire.

La dinamica è stata ricostruita dagli agenti del Commissariato Prati e dalle Volanti intervenute sul posto, facendo emergere un comportamento definito dagli investigatori di tipo seriale.

L’aggressione tra vagone e banchina

Secondo quanto accertato, il 28enne avrebbe individuato la vittima già all’interno del vagone, seguendola con insistenza anche dopo la discesa dal treno.

Approfittando della confusione tipica della stazione e di un momento in cui i genitori della giovane si trovavano a qualche metro di distanza, l’uomo l’avrebbe avvicinata bloccandola.

A quel punto sarebbero iniziate le molestie: il giovane avrebbe palpeggiato la ragazza, tentando anche di baciarla con la forza e cercando di vincere la sua resistenza fisica.

Solo le grida della vittima hanno attirato l’attenzione dei familiari e dei presenti, costringendo l’aggressore a darsi alla fuga.

In stato di choc, la giovane è riuscita a raggiungere la biglietteria della stazione, indicando l’uomo all’addetta allo sportello.

L’allarme e il fermo

L’impiegata ha immediatamente attivato il protocollo di sicurezza, allertando il Numero unico di emergenza 112 e la vigilanza interna.

Il 28enne è stato fermato poco dopo, prima che potesse dileguarsi nei tunnel della metropolitana.

All’arrivo delle pattuglie, la turista è stata soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario e psicologico.

Formalizzata la denuncia, dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine: nel 2024 era stato denunciato per un episodio quasi identico avvenuto a bordo di un autobus di linea, seguito dal Commissariato Viminale.

Convalida dell’arresto

Nelle scorse ore l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto. Il 28enne, ritenuto gravemente indiziato e socialmente pericoloso alla luce della recidiva, è stato trasferito in carcere.

