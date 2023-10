Visita alla Basilica Neopitagorica di Porta Maggiore

Al via le prenotazioni per la seconda visita guidata prevista nel progetto Patrimoni Quotidiani, il progetto di riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale del Municipio V.

Nel ventre di Porta Maggiore, sotto l’asfalto di via Prenestina e dello scalo ferroviario di San Lorenzo si estende un’area sacra pagana davvero straordinaria, unica nel suo genere a Roma e che testimonia il fermento culturale dell’Impero romano e la sua multiculturalità. L’itinerario si snoda nell’area sotterranea e in superficie, in un viaggio che attraversa oltre 2000 anni di storia.

Il progetto fa parte dell’iniziativa “Musei Diffusi” promosso dall’Assessorato alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 Minuti, ideato da Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros e curato dal Municipio Roma V.

E’ possibile prenotarsi qui: https://forms.office.com/ e/6FcE2jZxtp fino alle ore 13.00 del 19 ottobre.