La Società Tiburtina di Storia e d’Arte e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale invitano alla visita guidata al cantiere di restauro del Mausoleo dei Plauzi, sabato 15 giugno ore 18 in via Maremmana Inferiore-angolo via Rosolina. Non occorre prenotazione.

I visitatori saranno accompagnati dai tecnici della Soprintendenza Anna Paola Briganti, Zaccaria M ari, Sergio Sgalambro, Alessandro Veralli e Valentina Cipollari.

Sarà preliminarmente illustrata la topografia antica del sito, caratterizzata dal corso dell’Aniene e dal tracciato dell’antica Via Tiburtina con Ponte Lucano. Sarà quindi illustrato il monumento funerario di età augustea, appartenuto alla gens senatoria dei Plautii Silvani, dal punto di vista archeologico-architettonico alla luce delle nuove acquisizioni scaturite dai primi lavori di ripulitura dalla vegetazione.

Di particolare interesse, pur nel solco della tradizione delle c.d. tombe a tamburo, le analogie con il Mausoleo di Adriano a Roma e con alcuni sepolcri tardo-antichi.

Non meno rilevante è il riuso post-antico del monumento fino alla sua trasformazione in fortilizio a partire dal XII secolo e in torrione verso il 1465.

Saranno infine illustrate le diverse fasi del progetto di recupero, che prevede lo scavo del basamento quadrato, oggi interrato, racchiudente la cella sepolcrale, il restauro della struttura romana a blocchi di travertino, delle murature e del coronamento merlato del torrione, nonché la sistemazione a Parco archeologico-naturalistico dell’area circostante con cui si vuole restituire, almeno in parte, la bella immagine documentata dagli acquerelli dell’Ottocento.

M. S.